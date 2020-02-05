РИАМО (РЕУТОВ) - 5 фев. Количество несвоевременных ответов на обращения жителей Реутова снизилось в восемь раз после открытия в 2019 году в городе муниципального сегмента областного Центра Управления регионом (МЦУР), сообщил Реутовскому информагентству глава городского округа Станислав Каторов.

«В прошлом году (в 2019 году - ред.) губернатор Андрей Воробьев открыл в Реутове муниципальный сегмент Центра управления регионом, на сегодняшний день он полноценно работает. После его интеграции с системой «Добродел» нам удалось увеличить качество тех ответов, которые даем нашим жителям, а количество просроченных ответов снизилось в восемь раз. Это очень важная система, интегрированная по всей Московской области, позволяет получать обратную связь от наших жителей, слышать их», – сказал Каторов.

Он добавил, что системы «Добродел» и Центр управления регионом также позволяют качественно и оперативно решать задачи, поставленные перед администрацией муниципалитета жителями Реутова.

По сведениям агентства, в настоящий момент в Реутове в рамках пилотного проекта «Умный город» также внедрены системы диспетчеризации в теплосети и автоматизированное удаленное управление водоканалом. Работают системы экологического мониторинга, системы логистики для раздельного сбора и вывоза мусора, система видеонаблюдения и многое другое.

«Мы готовы развиваться дальше совместно с правительством Московской области, совместно с РФ, министерством строительства и ЖКХ. В рамках единого проекта «Умный город» развиваем направления, которые перед нами ставят наши старшие коллеги», – добавил глава Реутова.

Он уточнил, что проект «Умный город» рассчитан на несколько лет, по итогам каждого года в Реутове будет реализован определенный спектр новых систем, позволяющий автоматизировать ту или иную сферу жизнедеятельности.

«В целом, при реализации данного проекта мы получим совершенно другое качество управления городским хозяйством, иное качество взаимодействия с нашими жителями, наиболее качественную и достоверную обратную связь, что позволит еще более полно слышать потребности наших жителей и конечно же им помогать», – подытожил Каторов.