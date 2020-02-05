РИАМО – 5 фев. Российских автолюбителей предложили штрафовать за нарушения правил использования шипованной резины, кроме того, предлагается вернуть требование использовать опознавательный знак «Ш» (шипы) на автомобиле, пишет в среду газета «Коммерсант».

На круглом столе в Госдуме обсудили проблемы повреждения дорог из-за шипованной резины.

«По данным РосдорНИИ, ежегодно власти РФ тратят на восстановление покрытия от 60 миллиардов до 220 миллиардов рублей. По данным Российского университета транспорта, 53 миллиарда рублей уходит на ремонт колейности, возникающей чаще всего из-за шипов», — говорится в материале.

Сейчас водители обязаны ездить на зимней резине с декабря по февраль, а с июня по август запрещено использовать шипованные шины. Такую резину используют 25 миллионов водителей.

Практически все специалисты в сфере дорожного строительства предложили ввести дополнительные ограничения для автомобилистов, использующих шипы.

«Автодор» предложил ввести штраф за нарушения при использовании шипованной резины. Компания также предложила предоставить регионам право самим определять период использования таких шин. Кроме того, «Автодор» предлагает запустить систему автоматической идентификации машин с шипованными шинами. Для этого предлагается вернуть обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы», чтобы такие автомобили распознавались камерами.

Замруководителя департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский отметил, что в Москве не нужно использовать шипованную резину, так как город регулярно чистят от снега, а во влажную погоду дороги из-за шипов только больше портятся. Основная колейность образуется в крайних левых полосах. По его словам, в столице можно провести эксперимент по ограничению использования шипованных шин, что позволило бы сэкономить большие средства.

Заведующий кафедрой «Дорожно-строительные материалы» МАДИ Юрий Васильев в свою очередь отметил, что противогололедные материалы также разрушают дорожное покрытие – хлористая соль ускоряет износ в два раза.

Представитель РосдорНИИ Николай Беляев предложил снизить максимальную разрешенную скорость для машин с шипами на автомагистралях с 110 до 90 километров в час.