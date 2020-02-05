РИАМО - 5 фев. Центральный банк предупредил россиян о новом виде мошенничества со стороны черных кредиторов, пишет в среду «Российская газета».

Так, гражданам или индивидуальным предпринимателям дают в долг деньги, после этого кредитор исчезает. Долг в это время растет, а должнику вернуть его попросту некому. Затем через некоторое время займодатель обращается в суд и требует вернуть всю сумму с процентами.

«При этом, несмотря на то, что закон запретил взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу», - отмечается в материале.

Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, многие россияне попросту не знают, что закон защищает их в данном вопросе. Кроме того, судья может не учесть тот факт, что истец осуществляет нелегальную деятельность, потому что заем может быть оформлен гражданско-правовым договором. Тогда придется доказывать, что кредитор выдает займы на регулярной основе.

В Банке России также подчеркнули, что мошенники чаще всего прикрываются вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний, при этом часто это «двойники» легальных организаций.