РИАМО - 5 фев. Продолжаются работы по улучшению пассажирской инфраструктуры на станциях Московских центральных диаметров, в ближайшее время перевозчик ЦППК установит новые погодные модули на 18 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Для защиты пассажиров от осадков и ветра на станциях Московских центральных диаметров устанавливаются погодные модули. Нашими коллегами из АО «Центральная ППК» планируется провести монтаж еще 172 модулей на 18 станциях, из них каркасы собраны и уже находятся в процессе обшивки у 85 модулей, в ближайшее время начнется монтаж еще 87», – говорится в сообщении.

Погодные модули появятся на станциях Лианозово, Беговая, Дегунино, Бескудниково, Савеловская, Тестовская, Красный Строитель, Щербинка, Покровское, Перерва, Депо, Москворечье, Калитники, Рижская, Дмитровская, Каланчевская, Гражданская, Красный Балтиец.

Модули имеют прочный каркас, он облицован панелями из нержавеющей стали. Часть элементов выполнена в цветах линий МЦД – желто-оранжевый (физалис) на Белорусско-Савеловском диаметре и ярко-розовый (фуксия) на Курско-Рижском. Оттенки линий МЦД подобрали таким образом, чтобы на схемах их не путали с метро.

Также на станциях продолжают установку дополнительной навигации – стикеров, указателей, стендов, знаков безопасности, плакатов с правилами оплаты.

За время работы Московских центральных диаметров удалось разгрузить 20 станций метро за счет того, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций.

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