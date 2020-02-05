РИАМО – 5 фев. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал шорт-лист возможных участников Евровидения-2020 от России, он выразил недоумение по поводу некоторых кандидатур, сообщает Nation News.

Первый канал рассматривает для участия в конкурсе певиц Zivert и Полину Гагарину, группу Little Big, певцов Димаша Кудайбергена и Александра Панайотова.

«Мне интересно кто эти списки составил, кто эти люди? Эрнст, Аксюта - кто конкретно? Список как список, за исключением Little Big все остальное из прошлого формата Евровидения. Гагарину отправлять смешно, у нас что, певцов больше нет, что на Гагариной и Лазареве свет сошелся? Хорошо, что Лазарева в третий раз не посылают, это достижение», — заявил Соседов.

Он добавил, что Димашу Кудайбергену еще рано участвовать в подобном конкурсе, так как нужно сначала «настроить свой репертуара», который пока состоит из локализаций и вокальных упражнений. Также критик положительно оценил кандидатуру Панайотова, который поездку «заслужил, несмотря на устаревший формат».

Также он выразил расположение группе Little Big, участники которой, по его мнению, достаточно эксцентричные и веселые, но им необходимо подобрать соответствующий номер.