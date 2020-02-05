РИАМО – 5 фев. Первый раз за девять лет иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили, заемщики выплатили 250 миллиардов рублей, а выдано за год было 215 миллиардов, пишет в среду газета «Известия».

«Выплаты по кредитам перед РФ превысили сумму предоставленных другим государствам займов на 35 миллиардов рублей. В последний раз положительная разница между показателями была зафиксирована в 2010 году. Тогда России вернули 53 миллиарда рублей, в долг было предоставлено 14 миллиардов», — говорится в сообщении.

Сумма погашенных иностранными заемщиков долгов в прошлом году – самая большая за последние 10 лет. В общей сложности с 2010 года РФ выдала межгосударственных займов на сумму 1,3 триллиона рублей. Вернуть за этот период удалось лишь 0,8 триллиона.

Замглавы министерства финансов РФ Сергей Сторчак в середине прошлого года сообщил, что погашение ускорилось из-за наступления сроков платить основную часть долга сразу у пяти-шести заемщиков.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлов отметила, что рост платежей по российским кредитам связан с вероятным ужесточением политики Минфина по отношению к своим зарубежным заемщикам. Ситуация с Венесуэлой, которую фактически отрезали от мировой платежной системы, могла подстегнуть Минфин занять более жесткую позицию по возврату долгов во избежание проблем в будущем.

Сторчак в сентябре 2019 года заявил, что задолженность других стран перед Россией составляла на тот момент около 35 миллиардов рублей. Однако точная география должников названа не была. Согласно открытым данным, крупнейший должник России — Белоруссия, размер долга – около 7,5 миллиардов рублей. Венесуэла должна России 3,5 миллиарда рублей, сообщал ранее президент Владимир Путин.