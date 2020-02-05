РИАМО - 5 фев. В подмосковном Пушкинском округе медики успешно провели операцию на кишечнике женщине, находящейся на 29-й неделе беременности, впоследствии пациентка самостоятельно родила девочку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Беременная поступила в Пушкинский роддом с болями в животе и угрозой выкидыша. Оказалось, что у пациентки непроходимость кишечника. Ей требовалась срочная операция, причем уже вторая за беременность - женщину уже оперировали на сроке 18 недель.

«Конечно, это было сложно. Операция на любом сроке беременности нежелательна - нежелательно делать рентген, давать наркоз. Но консервативное лечение не дало результатов, операция была необходима. Реаниматологи отработали профессионально и гинекологи, которые довели беременность до логического завершения», - сказал главный хирург Пушкинского округа Александр Юнин.

Несмотря на операции, беременность у женщины завершилась благополучно – на свет естественным образом появилась малышка Настенька. Для пациентки это уже второй ребенок, первенец родился в Пушкинском роддоме несколькими годами ранее.