РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 фев. Коммунальщики Красногорска за сутки убрали и вывезли с улиц горокруга около 500 кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Порядка 500 кубометров снега вывезли коммунальные службы Красногорска за минувшие сутки. На борьбу со стихией с 05:00 (5 февраля – ред.) на дороги, улицы и во дворы округа вышли 100 единиц спецтехники и более 800 дворников», – говорится в сообщении.

Дорожные и коммунальные службы продолжают обрабатывать противогололедными материалами пешеходные дорожки, тротуары и проезжие части.

«По прогнозам синоптиков, в среду, 5 февраля, ожидается небольшой снег. Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию», – заключается в материале.