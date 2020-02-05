Как безопасно перевезти животное в самолете

При полете за границу желательно обеспокоиться наличием прививок у питомца за полгода: для некоторых животных карантин может составлять несколько месяцев, а еще могут потребоваться дополнительные процедуры.

В случае с перелетами по России вакцинация должна быть сделана в течение последних 12 месяцев, но не позднее чем за 20 дней до отъезда. От чего именно должна быть проведена прививка или обработка, зависит от животного. Так, всех зверей прививают от бешенства, собак – против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, кошек – от панлейкопении.

К тому же животное должно быть дегельминтизировано, чипировано и осмотрено врачом в течение пяти дней до отправки. Соответствующие отметки должны стоять в ветеринарном паспорте.

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