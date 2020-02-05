Как безопасно перевезти животное в самолете

Прививки и процедуры
При полете за границу желательно обеспокоиться наличием прививок у питомца за полгода: для некоторых животных карантин может составлять несколько месяцев, а еще могут потребоваться дополнительные процедуры.
В случае с перелетами по России вакцинация должна быть сделана в течение последних 12 месяцев, но не позднее чем за 20 дней до отъезда. От чего именно должна быть проведена прививка или обработка, зависит от животного. Так, всех зверей прививают от бешенства, собак – против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, кошек – от панлейкопении.
К тому же животное должно быть дегельминтизировано, чипировано и осмотрено врачом в течение пяти дней до отправки. Соответствующие отметки должны стоять в ветеринарном паспорте.
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Необходимые документы
В аэропорту нужно будет предоставить следующие документы:
1. Международный ветеринарный паспорт, содержащий данные о животном, его владельце, о проведении необходимых обработок, прививок, о дегельминтизации, чипировании и клиническом осмотре.
2. Ветеринарное свидетельство формы № 1 потребуется в случае выезда за границу и должно быть оформлено владельцем не более чем за пять дней до отъезда в государственной ветстанции на основании ветеринарного паспорта. В нем также отражаются сведения о самом животном, владельце, прививках и других необходимых процедурах. Этот документ при прохождении пограничного ветеринарного контроля заменяется на ветеринарный сертификат международного образца формы № 5а.
При путешествии по России с домашними, служебными, декоративными животными ветеринарное свидетельство не понадобится, достаточно будет ветпаспорта. При этом не должен меняться владелец, а перевозка не должна быть связана с осуществлением предпринимательской деятельности (это не касается участия в выставках).
Оба документа можно получить в любой ветеринарной клинике.
В зависимости от страны въезда могут потребоваться дополнительные документы и/или прививки для животного, могут быть установлены сроки карантина, который надо соблюсти перед поездкой. Необходимо обязательно уточнить это в консульстве или посольстве той страны, куда вы направляетесь, предупреждает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Геннадий Локтев.
Кого можно провозить в самолете
Поскольку понятие комнатных (домашних) животных не конкретизировано законодательно, многие перевозчики в своих правилах указывают, что к перевозке в качестве багажа и ручной клади могут приниматься только собаки, кошки, хорьки или птицы, рассказывает юрист.
В салоне воздушного судна одного класса, как правило, не допускается перевозка антагонистических животных, в связи с чем вам могут отказать в перевозке собаки в экономическом классе, если до вашего обращения другой пассажир в этом же салоне уже забронировал перевозку кошки.
Требования к животному и переноске
Определенные требования устанавливаются к переноске, в которой поедет животное. Это должен быть крепкий контейнер, обеспечивающий необходимые удобства при перевозке, с доступом воздуха и надежным запором (замком). Дно переноски должно быть плотным, водонепроницаемым и покрытым абсорбирующей пеленкой. При этом измерения переноски могут быть разными в зависимости от авиакомпании и от того, поедет животное в салоне или в багажном отсеке.
Так, по требованиям S7 для перевозки животного в салоне сумма трех измерений переноски должна быть до 115 см, а высота не больше 20 см. Мягкая сумка должна быть не больше 55×40×25 см. «Аэрофлот» допускает перевоз в салоне жесткой переноски не больше 44х30х26 см, для сумки-перевозки закрытого типа сумма трех измерений не должна превышать 126 см. Согласно требованиям «Победы», габариты жесткого контейнера не должны превышать 46х28х22 см, а мягкой сумки-переноски в сумме трех измерений – 96 см.
Провоз в салоне или в багажном отделении
Провозить домашнее животное можно как в салоне самолета, так и в багажном отделении.
Провоз в салоне возможен только с предварительного согласия авиаперевозчика, если такая возможность предусмотрена правилами авиакомпании, в противном случае животное перевозят в багажном отделении. Ознакомиться с условиями перевозки животных в багажном отсеке, например, спросить о температуре, которую там устанавливают, можно у представителей авиакомпании.
В большинстве случаев по правилам авиакомпаний для поездки в салоне вес переноски с животным не должен быть больше 8 кг. Для перевозки в багажном отсеке вес переноски с животным должен быть до 50 кг, а размер контейнера таков, чтобы животное могло в нем встать и развернуться.
Подготовка животного к перелету
Помимо прививок, чипирования, дегельминтизации животное необходимо подготовить к путешествию и психологически.
Ветеринарный врач Екатерина Попова говорит, что чтобы животное успешно перенесло полет, оно должно быть социализировано – не должно бояться шума общественного транспорта и большого скопления людей. Собака должна знать базовые команды и быть послушной.
Особое внимание надо уделить приучению питомца к переноске. Она должна ассоциироваться у животного с уютным безопасным домиком, а не с клеткой-тюрьмой. Не надо сразу куда-то нести или везти животное в переноске. Для начала откройте ее и поставьте дома, позвольте питомцу ее обнюхать, исследовать, свободно залезать и вылезать из переноски. Можно положить внутрь любимые лакомства, знакомо пахнущую футболку или другую вещь хозяина (в том числе позже, уже на время перелета). Покажите животному, что в переноске безопасно, что она может закрываться и в ней можно проводить какое-то время.
Когда питомец привыкнет, попробуйте ненадолго поехать куда-нибудь с животным в переноске на автомобиле. Уровень допустимого стресса надо увеличивать постепенно, не стоит сразу ехать в общественном транспорте на другой конец города.
В каких случаях стоит быть осторожным
По словам ветеринара, есть ряд пород, которым не стоит летать в самолете. Например, если у вас собака породы бульдог (английский, французский, американский), мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон (бельгийский, брюссельский), бостон-терьер, бордоский дог, японский хин – авиакомпания, скорее всего, откажет в перевозке (это напрямую указано, например, сайте «Аэрофлота»). Это обусловлено тем, что из-за анатомических особенностей (укороченного лицевого отдела) у таких собак затруднено дыхание, и из-за стресса и гипоксии они могут не пережить полет.
Особую осторожность также следует соблюдать, если у вас кошка-брахицефал (персидская, шотландская, британская, гималайская, экзот).
Если собака полетит в багажном отделении, она должна спокойно переносить разлуку с хозяином. Если же животное неуравновешенно, лает, воет и разгрызает клетку, лучше отказаться от перелета. Для животного с подвижной психикой это большой стресс, говорит Екатерина Попова.
Как обезопасить питомца
Перед перелетом вне зависимости от возраста животного и наличия или отсутствия у него проблем со здоровьем обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом. Врач профессионально оценит состояние питомца и может посоветовать лекарства, которые помогут животному справиться со стрессом (это актуально, например, если кошка постоянно мяукает или испражняется в поездках). Здесь все индивидуально, поэтому необходим осмотр и консультация специалиста, утверждает ветеринар.
Некоторые владельцы животных рекомендуют распечатать и наклеить на переноску изображения стрелок, направленных вверх, написать на переноске, что внутри находится животное. Так грузчики будут аккуратнее.
Обязательно нужно напомнить авиакомпании о том, что вы летите с животным, не позднее чем за 36 часов до вылета. Тогда на рейс гарантированно поставят борт с исправным обогревом багажного отсека и заранее включат отопление. Ветеринар также рекомендует уточнить у бортпроводника при посадке, знает ли капитан авиасудна о том, что в багажном отсеке находится животное, включено ли отопление.
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Порядок действий в аэропорту
В аэропорту необходимо будет пройти в пункт ветеринарного контроля. Там в случае вылета за границу ветеринарное свидетельство обменяют на ветеринарный сертификат формы 5а. Следует внимательно проверить все данные, проследить, чтобы поставили печать. Затем надо обратиться на стойку регистрации негабаритного багажа вместе с животным и документами (здесь скажут, как оплатить билет для питомца – его стоимость зависит от веса переноски вместе со зверем). После этого можно получить посадочный талон и идти на регистрацию.
Помните, что онлайн-регистрация при полете с животным невозможна. При перелете с питомцем приезжать в аэропорт лучше на полтора часа раньше, чем обычно, то есть не позднее чем за три часа до вылета.
Если животное перевозят в багажном отсеке, после полета переноску с животным необходимо получить в пункте выдачи негабаритного багажа. Далее с документами придется пройти местный ветеринарный контроль.
Если с животным что-то случилось
Авиаперевозчик обязан обеспечить безопасность перевозки как для пассажира, так и для его имущества (к которому по закону относятся и животные). Поэтому, если животному причинен ущерб, пассажир вправе заявить требование о возмещении убытков за некачественно оказанную услугу. Под убытками следует понимать все «реальные» расходы: например, лечение питомца, покупку препаратов, медицинское вмешательство и т. п.
Также путешественник вправе потребовать компенсации морального вреда согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
При возникновении таких ситуаций следует обращаться в авиакомпанию в письменной форме, приложив к требованию компенсации ущерба копии документов, подтверждающих факт убытков (это могут быть чеки, квитанции, медицинские заключения из ветклиники).
А вот привлечь авиакомпанию к уголовной ответственности в случае смерти питомца по ст. 245 УК РФ за жестокое обращение с животными шансов немного. По закону жестокое обращение с животным имеет под собой цель причинения ему боли и (или) страданий, а также может быть свершено из хулиганских или корыстных побуждений. Но так как авиаперевозчик не имеет подобных целей, в его действиях не усматривается состава преступления, заключает юрист.
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