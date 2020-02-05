РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 фев. Общественный деятель Артур Шлыков стал советником главы подмосковного Дзержинского Людмилы Ивановой, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

«Общественный и политический деятель Артур Шлыков стал советником главы Дзержинского Людмилы Ивановой. Данное решение было принято в ходе очередной рабочей встречи Артура Шлыкова и Людмилы Ивановой, на которой обсуждались вопросы командной работы, создания эффективных механизмов по достижению лучших результатов по основным показателям развития муниципального образования и улучшения качества жизни горожан», – говорится в сообщении.

На встрече также обсудили перспективы консолидации общественных и политических сил города, поддержки местного гражданского общества, а также участие в координации деятельности органов исполнительной власти в реализации вопросов местного значения.

Шлыков является коренным жителем городского округа Дзержинский, возглавляет межрегиональное общественное движение «Гражданский комитет России», входит в выборный региональный орган общероссийской организации президента России Владимира Путина — ОНФ, где координирует деятельность экспертных тематических площадок по национальным проектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги» в Московской области. До общественно-политической деятельности являлся сотрудником спецслужб МВД России, офицер в отставке.