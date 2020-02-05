РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В Доме культуры «Быково» в Подольске 6 февраля проведут бесплатный мастер-класс по созданию домашнего оберега, сообщается в группе «Дом культуры «Быково» в соцсети «ВКонтакте».

«Дом культуры «Быково» Подольска приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс «Мой домовенок», который пройдет 6 февраля в 17:00. Мероприятие будет приурочено ко Дню домового, отмечаемого 10 февраля. Каждый участник сможет создать собственный домашний оберег», – говорится в сообщении.

Мастер-класс будет проходить по адресу: поселок Быково, улица Школьная, дом №8.