РИАМО - 5 фев. С начала 2020 года пассажиры московского метро забыли в подземке 1221 вещь, среди них оказались надувной бассейн, акустическая гитара и прогулочная коляска, сообщается на сайте метрополитена.

Забытые в метро вещи поступают на два специальных склада - на станциях «Котельники» и «Деловой центр». Склад на «Котельниках» принимает вещи, найденные на станциях по правую сторону от Серпуховско-Тимирязевской линии, а на «Деловом центре» – предметы, обнаруженные по левую сторону от нее. На «серой» ветке находки на станциях от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Боровицкой» поступают в «Деловой центр», а находки со станций от «Чеховской» до «Алтуфьева» - в «Котельники».

«В 2019 году на склад, расположенный на станции «Котельники», поступило более 10 тысяч вещей, а ежедневно их поступает по 20-40. На склад поступают все утерянные в метро предметы, кроме документов, которые передаются в УВД на метрополитене. Чаще всего пассажиры теряют сезонные вещи – зонты, головные уборы, шапки и перчатки, иногда это бывает и сезонный транспорт – самокаты, скейты, велосипеды», — говорится в сообщении.

Также пассажиры часто забывают чемоданы, рюкзаки, сумки, наушники и зарядные устройства.

Склад на станции «Деловой центр» открылся 28 января 2020 года. Он принял уже около 130 вещей.

Забытые вещи дожидаются хозяев на складе в течение полугода. Если вы потеряли вещь в метро, вам нужно всего лишь заполнить форму в мобильном приложении «Метро Москвы» либо позвонить в контакт-центр «Московский транспорт». После этого с вами свяжется сотрудник склада и вы сможете забрать свою вещь. На месте потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.