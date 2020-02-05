РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В подмосковном Подольске депутат совета депутатов городского округа Алексей Батин ответил жителям на вопросы по поправкам в Конституцию РФ, проблемам ЖКХ и нехватки медперсонала в местной амбулатории, сообщается в группе «Единая Россия Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Быково член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Алексей Батин провел тематический прием с членами первичной организации ветеранов поселка. В ней приняли участие 15 человек.

«На приеме обсудили поправки в Конституцию РФ, по которым 12 апреля состоится всенародное голосование; проблемы ЖКХ, в том числе большие необоснованные начисления в платежных поручениях за энергоресурсы, проблемы должников перед ресурсоснабжающими организациями; нехватку медицинского персонала в местной амбулатории поселка Быково», – говорится в сообщении.

Батин дал разъяснения и рекомендации жителям по всем волнующим вопросам.