РИАМО - 5 фев. Компания «Жуковский Интернешнл Эйрпорт Карго» планирует открыть в подмосковном аэропорту Жуковский склад для логистических компаний, обслуживающих интернет-магазины, пишет в среду газета «Коммерсант».

В среду АО «ЖИА Карго» открывает в аэропорту грузовой терминал, состоящий из склада и перрона для грузовых судов. После компания планирует провести реконструкцию соседнего здания под еще один склад.

«В первом складе планируем делать таможенную очистку грузов, после чего передавать грузы на соседний склад под электронную коммерцию, где будет происходить разупаковка паллет и дальнейшая посылка клиентам», - сказал гендиректор компании Евгений Солодилин.

Предполагается, что во втором складе будут работать компании, специализирующиеся на доставке заказов из интернет-магазинов. Реконструкция здания займет не более полугода.

Международный аэропорт Жуковский располагается на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.