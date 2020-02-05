РИАМО - 5 фев. На пост генерального директора АО «Почта России» решением совета директоров утвержден бывший заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

С октября 2019 года Акимов занимал пост председателя совета директоров, при этом под его руководством была утверждена стратегия развития компании до 2030 года. В должности гендиректора компании он продолжит масштабную трансформацию АО «Почта России».

«Перед «Почтой России» стоят масштабные задачи, связанные с преобразованием системы управления для существенного повышения эффективности. Реалии современного мира требуют трансформации не только в корпоративной структуре, но и в бизнес-модели предприятия», – сказал Акимов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день перед компанией стоят новые вызовы, связанные с вовлеченностью людей в цифровую среду. АО «Почта России» предстоит сохранить и улучшить существующие сервисы и услуги, а также создать новые.

«Мы нацелены на создание высокоэффективной национальной компании, которой сможем гордиться не только внутри России, но и на международных рынках», - заметил Акимов.

Принятая ранее стратегия АО «Почта России» до 2030 года предусматривает расширение социальной функции компании. Планируется создать все условия для предоставления качественных и доступных госуслуг всем гражданам России вне зависимости от места проживания, а также повышение их качества жизни. Одним из важных аспектов стратегии компании является цифровизация основных сервисов.