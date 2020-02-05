РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В подмосковном Подольске 7 февраля, накануне Дня российской науки, пройдет круглый стол «Диалог профессионалов и молодежи. Вопросы истории Великой Отечественной войны», на котором выступят сотрудники Центрального архива министерства обороны РФ, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«7 февраля в Подольском краеведческом музее в 11:00 традиционно пройдет День российской науки. Приглашаем на круглый стол «Диалог профессионалов и молодежи. Вопросы истории Великой Отечественной войны» старшеклассников и преподавателей истории Подольска. С докладами выступят сотрудники Центрального архива министерства обороны РФ и Центрального государственного архива Московской области», – говорится в сообщении.

Также в музее пройдет ряд других мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С 28 марта по 17 мая 2020 года можно будет посмотреть фондовую выставку «Подольчане - участники великих битв и военных операций».

С 19 по 31 мая 2020 года пройдет выставка «Дети войны» Подольской организации Всероссийского общества инвалидов.

Также в музее проводятся экскурсии «Подольск в годы Великой Отечественной войны», «Ратный подвиг подольчан», «Детям о войне», «Герой Советского Союза Виктор Талалихин», «Подольские курсанты», рассчитанные на разные возрастные аудитории по предварительной записи по телефону: 8(496)755-92-34.