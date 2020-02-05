РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 фев. Пенсионеры подмосковных Люберец могут сделать бесплатную стрижку в салоне красоты в рамках акции «СоцЧас», говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

«Салон красоты «MARU» уже четвертый месяц проводит бесплатные стрижки в рамках социальной инициативы «РосМолСпорт Московской области» «СоцЧас», в ходе которой пенсионеры горокруга Люберцы каждый первый вторник месяца могут бесплатно постричься в салоне. Акция проходит с 11:00 до 14:00», – говорится в сообщении.

На регулярной основе в данный салон ходят 10 пенсионеров. Салон красоты находится по адресу: Люберцы, улица Урицкого, дом №3.