РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Рабочие управляющей компании МУП «СЕЗ» Подольска обрезали разросшиеся кусты в одном из дворов на улице Рощинская в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 4 февраля на основании письменного заявления и в соответствии с перспективным планом сотрудниками МУП «СЕЗ» была произведена обрезка разросшихся кустов по адресу: улица Рощинская, дом №15», – говорится в сообщении.

После проведенной работы во дворе стало светлее.