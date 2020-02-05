РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Полиция подмосковных Люберец разыскивает 13-летнюю девочку, пропавшую 2 февраля, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Разыскивается Шекунова Мария Александровна, родилась 27 сентября 2006 года. Второго февраля ушла из дома в Люберцах и до настоящего времени не вернулась», – говорится в сообщении.

Рост девочки составляет 160 сантиметров, на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштановые, крашенные в розовый цвет, кудрявые до плеч.

Пропавшая была одета в черную куртку с белыми вставками, черные кроссовки, черные брюки, светлую толстовку. У нее отсутствует один зуб, на обеих руках и ногах шрамы от порезов лезвием, сверху и внизу, на запястье правой руки татуировка синего цвета в виде четырех русских букв.

Всех, кто обладает информацией, просят позвонить инициатору поиска по телефонам: 8(909)641-53-25, 8(495)554-45-36, 8(495)554-93-94 или 112.