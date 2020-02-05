РИАМО - 5 фев. Все дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы для устранения последствий снегопада, соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«За прошедшие сутки очищено и обработано противогололедными материалами более 25,8 тысячи километров дорог регионального и муниципального значений. В работах задействовали свыше 1,1 тысячи единиц техники», — говорится в сообщении.

В приоритетном порядке обрабатывают вылетные магистрали, дороги с высокой интенсивностью движения, опасные участки, искусственные сооружения, подъезды к социально значимым местам.

Мониторинг дорожной ситуации ведут круглосуточно. На дежурстве находится порядка 1,4 тысячи единиц спецтехники. Они готовы выйти на дороги при ухудшении погодных условий. Дорожные службы оперативно взаимодействуют с областной ГИБДД и муниципальными службами.

Водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, искусственных сооружениях, а также в зонах пешеходных переходов.

Пешеходам при переходе проезжей части следует убедиться, что рядом нет машин. Переходить нужно в разрешенных для этого местах, а транспорт — ожидать только на посадочных площадках.

Как уточняется в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, наибольший объем работ по очистке снега на муниципальной дорожной сети выполнен в городских округах Солнечногорск (554 километра), Рузский (518 километров), Орехово-Зуевский (420 километров), Истра (336 километров).

На региональной сети наибольший объем очистки дорог выполнен в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве. Здесь обработано свыше 2,8 тысячи километров региональной дорожной сети. На территории городских округов Истра, Красногорск, Солнечногорск и Одинцовский очистили и обработали свыше 2,3 тысячи километров.

В Московском регионе за сутки выпало около 7% месячной нормы осадков. Из-за прошедшего снегопада увеличилась высота сугробов. В среду снегопад продолжается.