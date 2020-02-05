РИАМО - 5 фев. Центр «Мой бизнес» в подмосковном Реутове с момента открытия помог решить проблемы почти 800 предпринимателей, обратившихся к специалистам за поддержкой, сообщил Реутовскому информагентству глава городского округа Станислав Каторов.

«Центр «Мой Бизнес» мы открыли в мае прошлого года (2019 года – ред.) и с тех пор мы уже приняли порядка 800 обращений от предпринимателей, все 800 вопросов уже решены», – сказал Каторов.

По сведениям агентства, в центре «Мой бизнес» в формате «одного окна» предприниматели могут получить консультационные услуги, пройти обучение и открыть свое дело. Консультации предоставляются бесплатно. С момента открытия центра «Мой бизнес» в Реутове количество обращений выросло почти до 140 в месяц. Любые вопросы решаются в оперативном порядке с учетом индивидуальных особенностей.

Каторов добавил, что только в 2019 году в Реутове появилось 1,5 тысячи новых юридических лиц, общее их количество в муниципалитете составило 4,5 тысячи.

«Если в 2017-2018 годах мы создавали по одной тысяче новых рабочих мест, в 2019 году создано 1,3 тысячи новых рабочих мест, также увеличивается инвестиционный капитал, достигший в 2019 году 18,5 миллиарда рублей», – подытожил глава Реутова.