РИАМО - 5 фев. Завершено расследование дела о разбойном нападении на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову, суд признал достаточными доказательства, собранные следствием, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что запрещенное уголовным законом деяние совершено Ахадом Карабалаевым, находящимся с 2014 года на территории Российской Федерации без постоянных места жительства и источника дохода. 6 сентября 2019 года с целью хищения денежных средств и иных ценностей он проник в жилой дом председателя ЦИК РФ», - говорится в сообщении.

Проникнув в жилище, Карабалаев столкнулся с самой Памфиловой, та оказала ему активное сопротивление. После этого обвиняемый скрылся с места преступления. Комиссия экспертов пришла к выводу, что в момент совершения преступления Карабалаев страдал хроническим психическим расстройством, а это значит, что он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Более того, он не мог ими руководить.

В связи с этим судом было принято решение направить Карабалаева на принудительное лечение в спецучреждение.

Злоумышленник проник в дом Памфиловой, который находится в подмосковном городском округе Истра, в ночь на 6 сентября 2019 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Подозреваемого задержали в Подмосковье уже на следующий день — 7 сентября.