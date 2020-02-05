50 столичных поликлиник проведут в феврале бесплатные онкологические скрининги. Москвичи смогут обследоваться на рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также пройти скрининг на рак толстого кишечника.

Приемы пройдут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля.

Прийти на обследование можно без записи, а для приема в центре дерматовенерологии и косметологии нужно предварительно записаться по телефону: +7 (499) 558-58-28.

РИАМО составило карту поликлиник, в которых будет проводиться обследование.

Куда пожаловаться на обслуживание в поликлинике Москвы>>