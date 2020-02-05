РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 5 фев. В подмосковном Дзержинском 8 февраля частично перекроют движение на улице Лесная из-за съемок фильма, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые жители! Восьмого февраля с 12:00 до 15:00 в связи с проведением съемок телевизионного художественного фильма планируется ограничение движения транспорта на улице Лесная от дома №22 до дома №30», – говорится в сообщении.

Движение будет ограничено в момент съемки сцены, в перерывах между записями движение транспорта будет возобновляться.

«Просьба заранее выбирать маршруты объезда», – заключается в материале.