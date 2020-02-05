РИАМО - 5 фев. Несмотря на погодные условия, автобусы «Мострансавто» продолжают работу в штатном режиме, с водителями проводятся дополнительные инструктажи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

В Московском регионе за сутки выпало около 7% месячной нормы осадков. Из-за прошедшего снегопада выросла высота сугробов. В среду снегопад в регионе продолжается.

«Автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме. Во всех филиалах предприятия приняты необходимые меры по обеспечению безопасности движения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, а техническая служба усилила контроль за состоянием подвижного состава.

Кроме того, диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.