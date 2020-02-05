РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В среду в одном из домов микрорайона Климовск Подольска временно отключили горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание жителей дома №16 по улице Советской в микрорайоне Климовск, что в среду, 5 февраля, с 9:00 до 13:00 будет приостановлена подача горячего водоснабжения в данном многоквартирном доме. Причиной является проведение ремонтных работ, которое выполняют сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ», – говорится в сообщении.

Горячую воду планировали отключить 4 февраля, однако отключение не производилось, поскольку подготовительные работы этого не требовали.