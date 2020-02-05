РИАМО - 5 фев. В Мосгорсуде присяжными заседателями вынесен вердикт в отношении 44-летнего уроженца Киргизии Нурлана Муратова, его признали виновным в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы суда.

«Присяжные признали Муратова виновным в данном преступлении», - сказал собеседник агентства.

Вечером 2 сентября 2018 года 23-летний сержант полиции УВД на Московском метрополитене Андрей Райский остановил мужчину для проверки документов, после чего они проследовали в помещение на станции метро «Курская» для составления протокола. Там мужчина выхватил табельное оружие у сержанта и выстрелил ему в голову.

По делу провели многочисленные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические и молекулярно-генетические. Все они подтвердили причастность обвиняемого к совершению убийства. Сам Муратов признал вину в полном объеме.