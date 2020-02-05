РИАМО - 5 фев. Полицейские в Ленинском округе Подмосковья задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, которого подозревают в серии краж автомагнитол, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в дневное время на неохраняемой парковке около одного из домов на улице Донбасская в Видном разбил стекло двери автомобиля, проник в салон и похитил автомагнитолу, после чего скрылся», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого недалеко от места совершения преступления, когда он осматривал другие припаркованные автомобили.

По словам Петровой, установлена причастность подозреваемого к совершению еще пяти аналогичных краж в Ленинском округе. Мужчина продал похищенное в Москве, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фигурант дела арестован.