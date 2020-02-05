РИАМО - 5 фев. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы провел проверку диспетчерской службы заказа такси Indriver, по результатам выявленных нарушений будет проведена прокурорская проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента.

«В результате проверки компании Indriver было выявлено, что каждый пятый прибывший на заказ автомобиль отличался от указанного в приложении и работал без разрешения. Это нарушение требований законодательства. А также ставит под угрозу жизнь и здоровье пассажиров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в середине января состоялось совещание с сотрудниками прокуратуры Москвы, МАДИ, Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора на тему нарушений в работе диспетчерской службы заказа легковых такси Indriver.

В результате прокуратура инициировала проверку в отношении правообладателя диспетчерской службы. По итогам примут предусмотренные законом меры реагирования.