РИАМО - 5 фев. Столичный ЖК «Малыгина 12» на северо-востоке города могут передать Московскому фонду защиты прав дольщиков во втором квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Деньги на первоочередные работы в ЖК, в частности, на обследование и подготовку проектной документации, согласованы. Принципиальное решение о достройке объекта за счет средств бюджета города Москвы уже принято.

«В феврале этого года планируется заседание фонда, на котором будет утверждено окончательное решение о целесообразности финансирования завершения строительства. И в марте 2020 года фонд намерен подать в Арбитражный суд города Москвы заявление о намерении приобрести объект незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства», — рассказал исполняющий обязанности генерального директора фонда Александр Гончаров.

Далее последует процедура передачи объекта фонду в рамках дела о банкротстве прежнего застройщика - ЗАО «Финансовая Корпорация».

После того, как объект предадут фонду, начнется обследование конструкций и корректировка проекта. За то время, пока ЖК не строился, требования к проекту изменились. Предварительное обследование показало работоспособность железобетонных конструкций. Но есть вопросы к фасаду дома и подземной части.

Застройщик дома в сентябре 2014 года признан банкротом. Для достройки объекта собственными силами дольщики организовали товарищество собственников жилья. Однако, несмотря на приложенные ими усилия, достроить объект так и не удалось.