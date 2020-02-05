РИАМО - 5 фев. В Московской области за прошедшие сутки выпало до 3 миллиметров осадков, в столице около 1 миллиметра, что составляет более 7% от месячной нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«По области осадков было больше - выпало чуть больше трех миллиметров. В Москве выпало меньше - всего около одного миллиметра. Месячная норма для февраля у нас 42 миллиметра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что высота снежного покрова в Москве увеличилась на 1 сантиметр и составляет до 7 сантиметров.

По словам синоптика, в четверг в Москве и Подмосковье также ожидается снегопад, выпадет до 4 миллиметров осадков.