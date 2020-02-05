РИАМО - 5 фев. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы признало обоснованной жалобу к АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» на нарушение закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Московской области.

Ранее в ведомство была направлена жалоба ООО «Айтек Глобал» на действия заказчика при проведении открытого запроса котировок на поставку оборудования и расходных материалов для нужд управления информационных технологий. Жалобу признали обоснованной, однако в АО «НПО Энергомаш» с таким выводом не согласились и обратились в суд.

«Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении конкурсным управляющим АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» закона о закупках», - говорится в сообщении.

АО «НПО Энергомаш» было отказано в удовлетворении требований.