РИАМО - 5 фев. Сотрудники Московской административной дорожной инспекции в январе выявили 2462 случая, когда на машинах такси не было «шашечек», фонарей на крыше или необходимой информации в салоне, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы МАДИ.

Нарушения правил перевозки выявляли в ходе ежедневных совместных рейдов с ГИБДД, а также с помощью дорожных камер.

«Рейды проводили у крупных мест притяжения такси: вокзалов, транспортно-пересадочных узлов, торговых центров. Такие проверки дисциплинируют водителей, делают поездки на такси комфортнее и безопаснее», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что штраф за несоблюдение требований к такси составляет от 1 до 50 тысяч рублей. Его выписывают как на водителя, так и на таксомоторную компанию.

Пассажирам рекомендуют пользоваться только легальным такси, оборудованным по всем правилам. Несоблюдение водителями требований может свидетельствовать о более серьезных нарушениях. О таких нарушениях нужно сообщать в МАДИ по телефону +7 (495) 540-76-56.