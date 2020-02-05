РИАМО - 5 фев. Утром в среду в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали семь рейсов, в Шереметьеве задерживаются также семь рейсов. В Домодедове 16 рейсов задержали и 10 отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зарегистрировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Утром в среду в Москве прошел снегопад. В Подмосковье и Москве началось похолодание, пик которого придется на выходные.