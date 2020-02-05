РИАМО - 5 фев. В День всех влюбленных в столице стартует марафон «Москва признаний», участники смогут транслировать свое поздравление на медиаэкране «Цифрового делового пространства», сообщается на официальном сайте мэра города.

Чтобы валенитнка размером 5,3 на 6,72 метра появилась на экране по адресу: Покровка, 47, текст сообщения необходимо написать на сайте ЦДП. Тексты поздравлений принимаются до 21:59 вечера 14 февраля. Признания в любви и теплые пожелания будут транслироваться с 10:00 до 22:00.

«Мы приглашаем на праздник не только пары, но и тех, кто пока еще не нашел свою вторую половину. Гостей ждут кинопоказы, общение с роботом-поэтом, а также сладкий сюрприз. На площадке установят большую 15-килограммовую скульптуру из шоколада в виде сердца», - рассказали в пресс-службе ЦДП.

ЦДП организует в центре Москвы праздник под названием Love Tech. Вход на все мероприятия бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Праздник пройдет с 10:00 до 22:50.

Участники мероприятия также посмотрят романтические фильмы, посетят конференцию с создателем сайта знакомств, послушают лекции о медицине и семейных отношениях. Найти более подробную информацию и зарегистрироваться на сайте.