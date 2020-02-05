РИАМО - 5 фев. В среду в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей конкурсов в области охраны окружающей среды и конкурса на лучший проект комплексного благоустройства, всего около 100 заявок подали на соискание экологических премий, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Конкурсы проводились в период с сентября по 22 ноября 2019 года. Всего на соискание премий было подано около 100 заявок. Большинство из них — это проекты в области экологического просвещения и волонтерства. Есть и серьезные проекты в части строительства очистных сооружений и «зеленого строительства». Хочу отметить, что много интересных проектов, касающихся благоустройства территорий, были представлены как проектными организациями, так и студентами», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в среду в Красном зале правительства Москвы победители конкурсов «Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы» и «Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды» получат награды.

Конкурс на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды проводится с 2008 года. Лауреаты данной премии будут поощрены денежным вознаграждением в размере 200 и 100 тысяч рублей. Так же им будет вручено удостоверение лауреата, специальный приз в виде статуэтки и нагрудный знак.

Конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы проводится с 2010 года. Здесь предусмотрено три премии по 100 тысяч рублей для проектных организаций и три премии по 70 тысяч рублей для студентов, аспирантов и преподавательского состава профильных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.