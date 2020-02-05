РИАМО - 5 фев. По итогам городских торгов в столице заключен первый электронный договор купли-продажи с инвестором, раньше такой договор заключался на бумаге и состоял из 11 этапов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице упрощена процедура купли-продажи городской недвижимости: теперь по итогам проведения городских торгов инвесторы могут заключить с городом договор на покупку объекта в онлайн-режиме в личном кабинете на investmoscow.ru. Первый электронный договор купли-продажи уже заключен», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новый сервис значительно повысит эффективность совместной работы между городом и инвесторами. Раньше такой договор заключался на бумаге и состоял из 11 этапов. Покупателю недвижимости также приходилось ездить по нескольким учреждениям для подготовки необходимых документов.

Первым инвестором, оформившим договор купли-продажи в электронной форме, стал Дмитрий Орлеанский. Он считает, что новая процедура позволяет сэкономить время и собственные силы.