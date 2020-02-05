РИАМО - 5 фев. Несмотря на снегопад, который прошел 4 февраля и в ночь на 5 февраля, все аэропорты в Московском регионе продолжали работу в штатном режиме, сообщили РИАМО представители пресс-служб аэрогаваней.

«Информации о задержках рейсов не поступало. Аэропорт работает в графике, все нормально», - сказал представитель пресс-службы аэропорта Внуково.

Представитель пресс-службы аэропорта Шереметьево также отметил, что погода не стала помехой для работы.

«Несмотря на непогоду, у нас все работает и работало в графике. Задержек и переносов рейсов не наблюдается», - уточнил собеседник агентства.

Представители пресс-служб аэропортов Жуковский и Домодедово также рассказали об отсутствии задержек рейсов из-за непогоды.

В Московском регионе 4 февраля и в ночь на 5 февраля прошел сильный снегопад. В Подмосковье и Москве началось похолодание, пик которого придется на выходные.