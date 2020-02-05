РИАМО - 5 фев. Из-за анонимных угроз о минировании в Подмосковье эвакуировали посетителей почти 1,5 тысяч магазинов «Пятерочка», всего было эвакуировано более 6 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«С 13:30 4 февраля от оперативных дежурных поступали сообщения об анонимных звонках с угрозой минирования магазинов «Пятерочка» на территории Московской области (1,4 тысячи магазина).Эвакуировано более 6 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Добавляется, что в результате обследования помещений и прилегающей территории кинологическими расчетами взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено, вызовы ложные.