РИАМО - 5 фев. Более 270 участников проекта «Московское долголетие» окончили обучение в Московском городском педагогическом университете, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Представители старшего поколения получили свидетельства, разрешающие работать в качестве няни, рабочего зеленого хозяйства и дизайнера кукол, а также консультанта по развитию цифровой грамотности. Для новых выпускников организовали ярмарку вакансий и праздничный концерт.

«В современном мире мы видим тенденцию, что люди старшего поколения заинтересованы в получении образования и открыты к новым знаниям. «Серебряный университет» — один из первых проектов, который стал удовлетворять образовательные запросы горожан», - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, всего более 16,5 тысяч студентов освоили специальности и прошли курсы в «Серебряном университете». Обучающие программы могут быть освоены за 160 или 256 часов. По итогам занятий проходят экзамены. Те, кто успешно усвоил материал, получают дипломы и возможность трудоустройства по новой специальности.

В столице реализуется проект «Московское долголетие». Он позволяет горожанам старшего поколения получать новые знания, осваивать новые виды активностей, а также находить друзей и единомышленников.