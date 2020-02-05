РИАМО - 5 фев. Три детеныша редкой кустарниковой собаки родились в Московском зоопарке, увидеть новых обитателей можно будет с середины февраля, когда они немного окрепнут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Появление на свет трех детенышей у редких кустарниковых собак — значимое событие для столичного зоопарка. Нашим специалистам удалось сформировать пару животных и получить потомство всего за два года», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Родителей малышей зовут Вицли и Фрея. Знакомство самца из Новосибирска и самки из Дании проходило под наблюдением зоологов. Они быстро сошлись характерами и минувшим летом уже начали готовиться к появлению потомства.

По словам Акуловой, кустарниковые собаки отличаются заботой к своим детенышам. В дикой природе представителей этого вида можно встретить в юго-восточной части Перу или, например, на севере Парагвая. Они являются хищниками и предпочитают ночной образ жизни. В настоящее время численность особей — около 18 тысяч.