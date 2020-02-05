РИАМО - 5 фев. На выставках и в электронных изданиях Главархива столицы можно увидеть свыше 11,5 тысяч документов о Великой Отечественной войне, которые были рассекречены за последние несколько лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Среди них свыше 4,3 тысячи дел, освещающих работу Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области. <…> Еще 7,3 тысячи дел, переведенных в открытый доступ, содержат распорядительные, планово-отчетные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов», - говорится в сообщении.

13 виртуальных выставок, подготовленных Главархивом с 2015 года, рассказывают о партизанском движении, ключевых сражениях или, например, о женщинах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Так, экспозиция «Я не умру, я — сильная…» повествует о диверсионном отряде Елены Колесовой, совершавшем вылазки в тыл противника.

В последние годы специалисты Главархива ведут активную работу в образовательной сфере. В ходе сотрудничества с «Московской электронной школой» на сайте проекта было опубликовано боле 650 документов и фотографий военного времени. Кроме того, в свет вышла серия электронных изданий, основанная на 1,3 тысячи снимках и документах.

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2020 году, Главархив Москвы планирует подготовить информацию о 1,2 тысячи героях.