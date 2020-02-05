РИАМО - 5 фев. Восьмого и девятого февраля гости ВДНХ отпразднуют День российской науки, одной из основных площадок станет образовательный комплекс «Техноград», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Школьникам будет интересно познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, узнать, какие профессии будут востребованы в будущем и как полюбить математические науки», - сказала заместитель мэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, 8 февраля участники мероприятия послушают лекции о разработках искусственного интеллекта, а также смогут посетить новую экскурсию, посвященную химии и космосу.

В ближайшие выходные на площадке «Цифра.Техноград» расскажут о беспилотниках и проведут серию мастер-классов, например, «Квадрокоптер в полете» или по сборке этого устройства. Кроме того, в павильоне «Пром. Техноград» гости узнают, из каких элементов собирают электромобили. Начало мероприятий в 12:00.

Детскую аудиторию также ждут игры о профессиях будущего, тестирование детектора лжи. Взрослых познакомят с достижениями науки о человеческом мозге, их также ожидают путешествия в виртуальном пространстве.

Для участия в Дне российской науки на ВДНХ в павильоне «Техноград» необходимо пройти регистрацию на сайте.

Посетителей ВДНХ также ждут в образовательном комплексе «Городская ферма», где запланированы эксперименты и знакомства с разными видами флоры.

«На «Городской ферме» пройдут фермерские игры, мастер-класс по высадке растений, встреча «Знакомство с наукой зоологией», научные эксперименты «Элементарная химия и физика» и многое другое. Все занятия можно посетить по входному билету», - отмечается в сообщении.

А в «Рыбацкой деревне», которая расположится в «Парке ремесел», ихтиолог объяснит повадки рыб, употребляемых человеком в пищу, и способы их разведения. Вход свободный.