РИАМО - 5 фев. Зимой в центр помощи бездомным «Ангар спасения» в Москве ежедневно приходят до 175 человек, центр и сам нуждается в поддержке, в том числе финансовой, сообщила РИАМО руководитель благотворительных программ православной службы «Милосердие» Ирина Мешкова.

«Зимой значительно увеличиваются расходы на содержание нашего «Ангара спасения». К базовым расходам добавляется около 80 тысяч рублей ежемесячно на обогрев палатки, где бездомные находятся в течение дня. Мы всегда просим жертвовать теплую одежду, особенно мужскую. Теплые куртки и удобную обувь приходится закупать отдельно, их всегда не хватает», - сказала Мешкова.

Она добавила, что зимой центр помощи бездомным старается давать нуждающимся более сытную еду.

«Поэтому важно иметь запас продуктов длительного хранения – тушенку, мясные и рыбные консервы, чай, сахар, сладости, пряники», - уточнила Мешкова.

По ее словам, в холода центр привлекает дополнительных волонтеров, так как за помощью приходит больше бездомных – до 175 человек в день. Центр также просит всех неравнодушных оказать финансовую поддержку, чтобы учреждение смогло покрыть возросшие расходы.

Перечислить средства можно через сайт или посредством СМС со словом «Ангар» и суммой пожертвования на номер 3434, например, «Ангар 200».

Одежду и продукты можно круглосуточно приносить в «Ангар спасения», предупредив дежурного по телефону: 8-926-158-07-58. Адрес «Ангара спасения»: Николоямская улица, во дворе дома №55.