РИАМО - 5 фев. В среду в Подмосковье и Москве ожидается похолодание, температура воздуха может опуститься до -10 градусов, атмосферное давление в регионе остается пониженным, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве – минус 7-5, по области – минус 10-5 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в регионе остается пониженным.

Такая резкая перемена погоды может привести к эмоциональному дискомфорту. Чтобы помочь организму и уменьшить негативное влияние погоды, следует проводить лекарственную профилактику в случаях неблагоприятных прогнозов погоды и использовать сопутствующие общеукрепляющие лечебные методы.