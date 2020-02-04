РИАМО - 4 фев. На «ВТБ Арене» 29 февраля представят военный блокбастер «Воины духа», посвященный 20-й годовщине подвига бойцов 6-ой роты Псковской дивизии ВДВ, спектакль вернется на сцену в обновленном виде спустя 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Главных персонажей исполняют известные артисты - Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков, Теона Дольникова, Игорь Жижикин, Юрий Мельников, Игорь Миркурбанов. Благодаря авторскому музыкальному решению в постановке совмещаются разные направления - от рэпа до рок-музыки. Спектакль обновили, используя новые технологии.

«Происходящее на сцене, сюжет, актеры, стиль музыки понятны молодому поколению. Мы показываем и компьютерные игры, и уличные разборки, и любовь. Но главное, что за всем этим в душах каждого героя живет память предков, великий «дух воинов», - сказал автор идеи Константин Ахапкин.

Сюжет спектакля разворачивается вокруг молодого человека, увлеченного компьютерными играми. Провайдер (он же бес) направляет его в полное погружение в виртуальную жизнь, оторванную от реальности. Однако молодой человек знакомится в интернете с настоящими героями. Ему рассказывают о простых, храбрых парнях, защитниках своего Отечества, о преданной дружбе и настоящей любви. Герой виртуального мира делает свой выбор и присоединяется к бойцам ВДВ.

В постановке задействована одна из лучших каскадерских групп России, которая наполняет спектакль технологическими спецэффектами разного уровня сложности.

«Воины духа» - это уникальный для России жанр, патриотическое музыкальное шоу с применением современных зрелищных мультимедийных технологий, большой работой актеров и каскадеров, это первое в России масштабное театральное действие подобной тематики, потому что обычно мы видим похожие технологии только на экране кинотеатров», - сказал режиссер-постановщик спектакля Вячеслав Кулаев.

Премьера музыкального спектакля с большим успехом состоялась в июле 2004 года в СК «Олимпийский», на которой присутствовало 25 тысяч зрителей, среди которых были оставшиеся в живых герои и члены семей погибших бойцов.

Американский журнал Newsweek-Russia после премьеры спектакля объявил о создании нового жанра – «Патриотический мюзикл в России».

В создании спектакля приняло участие командование ВДВ (командующий ВДВ на тот период - генерал-полковник Александр Колмаков), ныне председатель ДОСААФ России.

2 августа 2005 года спектакль вновь показали в СК «Олимпийский» — и он собрал уже 30 тысяч человек. В этом же году спектакль получил международную премию SHOW AWARDS за лучшие визуальные спецэффекты.

Военный музыкальный спектакль «Воины духа» проходит при поддержке министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».