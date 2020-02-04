РИАМО - 4 фев. Большая часть работ по чистке тротуаров в Подмосковье выполняется до 09:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

По результату анализа обращений, основная часть которых поступает на портал «Добродел» на уборку тротуаров в утренние часы, было решено организовывать уборку тротуаров до 9:00 для снижения количества жалоб. Кроме того, с 16 ноября 2019 года в регионе запущено мобильное приложение для контроля уборки во дворах. Работа в мобильном приложении ведется ежедневно, средний процент выполненных заданий по уборке достиг 90%.

«В настоящее время в работе до 9:00 - 59% заданий по уборке тротуаров, за неделю добились увеличения на 15%. Наша задача – до 9:00 утра приступать к работе по уборке 90% тротуаров», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Лучшими округами, которые выполняют задания по контролю уборки во дворах в мобильном приложении до 9:00, стали Власиха, Волоколамский, Восход, Звездный городок, Лотошино, Раменский, Рузский, Солнечногорск, Фрязино, Шаховская.

Хайкин добавил, что работа над повышением качества выполнения работ продолжается - задействовали муниципальный ЦУР, организовали выездные проверки качества уборки, проверяются отчеты округов, где особый упор делается на уборке тротуаров.

В этом году зафиксировано снижение количества жалоб с 27 января по 2 февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сотрудники министерства благоустройства Подмосковья с 28 по 30 января проводили выездные проверки качества содержания дворов и общественных пространств, в ходе рейда было проверено 20 ОМСУ. Основные замечания коснулись категории «снег и наледь».