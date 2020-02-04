РИАМО - 4 фев. В Подмосковье действует регламент по борьбе с гололедом, во всех округах назначили ответственных дежурных от администрации, курирующих это направление, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В регионе после продолжительного дождя резко похолодало, зафиксированы отрицательные температуры.

«В такую погоду важна своевременная уборка снега, не должны допускаться уплотнения снежных масс. С этим отлично справляется приложение по контролю за содержанием дворов», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В регионе также обеспечили дежурство дворников и спецтехники, регулярную обработку противогололедными материалами таких точек притяжения, как общественные пространства и дворовые территории.