РИАМО - 4 фев. В Электростали стартовал социальный проект «Отходы в доходы», запущенный региональной общественной организацией «Активный житель Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Данный проект является социальным и направлен на популяризацию системы раздельного сбора отходов, а также на повышение грамотности жителей округа Электросталь в части обращения с ТКО», - говорится в сообщении.

Так, с 1 февраля каждую субботу на улице Карла Маркса рядом с магазином «ДА!» и на пересечении улиц Мира и Корешкова около дальней парковки ТЦ «Парк Плаза» будут размещаться временные пункты приема вторсырья. Здесь можно будет сдать макулатуру, картон, пластик, полиэтилен, стекло.

С 2019 года Подмосковье перешло на раздельный сбор твердых бытовых отходов. Жители активно поддержали нововведение и продемонстрировали ответственное отношение к экологии.