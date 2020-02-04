РИАМО - 4 фев. В Ломоносовском районе Москвы госслужащих, организовавших преступную схему по получению взяток за покровительство коммерсантам, приговорили к тюремным срокам, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области.

Сроки получили первый замглавы управы Ломоносовского района города Москвы Меженков А.Е, главный специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы района Черников С.А., а также ведущий специалист по развитию территории и освобождению площадок ПАО ГК «ПИК» Широков А.В.

«Одновременно в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК России. Следствием установлено, что обвиняемые на постоянной основе получали взятки от представителей коммерческих структур в размере от 20 до 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Общая сумма получаемых от предпринимателей взяток превышала 1 миллион рублей ежемесячно.

Тушинским районным судом подсудимые признаны виновными в совершении преступлений. Меженков приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 3 миллиона рублей. Широков и Черников приговорены к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафам в размере 1,5 миллиона рублей.